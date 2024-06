‘Verdachte moordenaar Bigidagoe heeft niet bekend’

Connect on Linked in

Shairone S. staat komende dinsdag terecht, op verdenking van de moord op Danzel Silos, beter bekend als Bigidagoe. Het gaan om een eerste inleidende zitting, waarin hij officieel wordt beschuldigd van de moord op de gangster-rapper. De verdachte heeft de moord niet bekend. Dit meldt Het Parool zaterdag.

Beeld: in februari van dit jaar houdt de politie enkele personen aan, verdacht van een aanslag op het complex waar Shairone S. staat ingeschreven. Hij moet dinsdag voor de rechtbank verschijnen, verdacht van de moord op Bigidagoe (foto Mizzle Media – Michel van Bergen)

Onder vuur

Danzel Silos (26) werd in de ochtend van zondag 25 februari van dit jaar onder vuur genomen, nadat hij een feest had verlaten bij een partycentrum, bij Amsterdam-Sloterdijk. Hij stierf diezelfde ochtend in het ziekenhuis. Drie dagen later werd de 20-jarige Shairone S. opgepakt op het Parijse vliegveld Charles Gaulle, toen hij op het punt stond een vliegtuig naar Frans Guyana te nemen.

Explosieven

De aanhouding van S. vond plaats nadat er op diverse locaties in Amsterdam waar hij vaker verbleef explosieven waren afgegaan. In die dagen zet de politie drie teams van tientallen rechercheurs in op de zaak, om de vermeende schutter op te jagen. Op het adres van Sharoine S. doet de politie al een huiszoeking op de dag van de aanslag op Bigidagoe. In het complex in Amsterdam-Noord waar twee dagen later een enorme explosie plaatsvindt, met ‘War!’ op de muur geschreven, blijkt S. te wonen, ontdekt het weekblad Panorama.

Vete

In de loop van de week wordt vermoed waar al het geweld vandaan moet zijn gekomen. Het zou om een slepende vete te gaan tussen twee rapgroepen. Aan de ene kant is dat Zone6, waarin Bigidagoe aan de zijde te vinden is van ganster-rapper JoeyAK. Aan de andere kant is er een aanwijzing dat het gaat om leden van een rap-label uit Amsterdam-Noord. Eerder zijn er al muziekvideo’s verschenen, waarop leden van Zone6 rappen: ‘Nu gaat heel die boot zinken’, verwijzend naar die groep. Maar deze laatste groep ontkent dat ze wat te maken heeft met het conflict rond de dood van Bigidagoe: ‘Ze benadrukt ook last te hebben van de suggestie’, schrijft Het Parool.

Een maand na de dood van Bigidagoe stelt de Amsterdamse politiechef Frank Paauw dat er in de visie van de politie in elk geval geen sprake is geweest van een geplande liquidatie. De aanleiding zou een ruzie zijn geweest die op het feest ontstond.

De raadsman van Shairone S., Cem Kekik, laat tegenover de krant weten niet vooruit te willen lopen op de rechtszaak. ‘Het enige dat ik kan zeggen, is dat mijn cliënt zeker niet heeft bekend.’