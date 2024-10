Verdachte moordenaar Oekraïense Aleksandra langer vast

Door Joost van der Wegen

Levenloos

Het levenloze lichaam van de 35-jarige Aleksandra werd op de avond van 10 oktober rond 23.15 aangetroffen in een kantoorpand in Assen, aan de Lauwers. Naast de overleden vrouw vond de politie ook een zwaargewonde man. Deze 40-jarige man uit Hoogeveen werd aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij haar dood.

De vrouw was kort daarvoor als vermist opgegeven, waardoor de politie naar haar op zoek was gegaan. Het spoor leidde naar het pand waar zij schoonmaakwerk deed. Daar trof de politie de twee aan. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij werd aangehouden.

Forensisch onderzoekers van de politie gingen daarna op zoek naar sporen. Ook werden camerabeelden bekeken en getuigen ondervraagd, om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak.

Bedreiging

Justitie gaat uit van moord in de zaak. Volgens het OM heeft de verdachte de vrouw ook, onder bedreiging, seksuele handelingen laten verrichten. Dit is half september gebeurd. Naar dit zedenfeit is onderzoek verricht door de politie, nadat de vrouw aangifte had gedaan. Mensen om haar heen gaven eerder aan niet gedacht te hebben dat het geweld zo uit de hand kon lopen. De vrouw was twee jaar geleden naar Nederland gekomen, om het oorlogsgeweld in haar land te ontvluchten.

De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft afgelopen maandag besloten dat de verdenking tegen de verdachte man stevig genoeg is om hem veertien dagen langer vast te houden. Hij zit inmiddels niet meer in beperkingen, wat betekent dat hij weer contact met de buitenwereld mag hebben.

Op 23 oktober zal de rechtbank beslissingen of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd.