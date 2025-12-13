Verdachte onderzoek “maisveldmoord” mogelijk in Suriname

Laatste Nieuws Screenshot

Suriname Er is een delegatie van de Nederlandse politie naar Suriname gereisd om te helpen bij de zoektocht naar Ruimwijk. De politie zegt dat het mogelijk is dat Ruimwijk is doorgereisd naar Guyana of Frans Guyana. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 7500 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

Maisveld

Surinaamse Sherwin Peterhof (41) is op 15 augustus vermoord en begraven aangetroffen in een maïsveld in het Belgische Meer.

Uit het politieonderzoek bleek dat hij vlak voor zijn dood in een woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam is geweest. Mogelijk heeft in die woning een misdrijf plaatsgevonden en is hij daar om het leven gebracht.

Vlaardingen

Er zijn nu negen verdachten in de zaak. Een 40-jarige vrouw uit Amsterdam, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee 40-jarige mannen uit Rotterdam zijn al eerder opgepakt.

Vorige maand zijn in Suriname twee verdachten aangehouden, die zich vrijwillig bij de politie hebben gemeld nadat foto’s van hen waren vrijgegeven. Zij zijn inmiddels uitgeleverd aan Nederland. Begin deze maand is nog een 51-jarige man uit Vlaardingen opgepakt.