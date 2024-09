Verdachte opgepakt in onderzoek naar explosies in Oss

Connect on Linked in

Woensdagochtend heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee explosies in Oss, onder meer de ontploffing aan de Van Limburg Stirumstraat op 2 augustus. De verdachte zou mogelijk ook te maken hebben met een autobrand en een beschieting.

(Beeld uit archief)

Op 5 juli is bij de woning aan de Van Limburg Strirumstraat een auto in brand gestoken. Op 29 juli was er bij een huis aan de Karel de Stoutestraat een ontploffing.

Enkele maanden is in dezelfde straat een woning beschoten. De woningen in beide straten zijn in augustus op last van de burgemeester om de veiligheid voor bijna een maand gesloten.

In augustus zijn in het onderzoek al twee verdachten door een arrestatieteam voor mogelijke betrokkenheid bij deze incidenten gearresteerd.

