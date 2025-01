Verdachte opgepakt voor drie dodelijke schietpartijen in Rotterdam-IJsselmonde

(Beeld: Media-TV)



De politie gaat er vanuit dat de 24-jarige man de schutter is bij de drie fatale schietpartijen in Rotterdam-IJsselmonde die in amper twee weken tijd plaatsvonden. Bij de schietpartijen waren drie willekeurige mannen het slachtoffer.

Drie doden

Op donderdag 2 januari werd rond 10.10 een 81-jarige man beschoten op de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmonde. De man overleed later die avond aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.



Dit volgde op twee eerdere dodelijke schietincidenten in dezelfde wijk. Op zaterdag 21 december overleed een 63-jarige man na te zijn neergeschoten op de Reyerdijk. Precies een week later, op 28 december, werd op het Roelantpad in Rotterdam-Beverwaard een 58-jarige gewonde Rotterdammer gevonden op het fietspad. Ook hij bleek beschoten te zijn en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Klopjacht

De politie formeerde een Team Grootschalige Opsporing (TGO) en startte een klopjacht naar de schutter. Dat onderzoek leidde donderdagmiddag 2 januari tot een arrestatie, maar dat bleek uiteindelijk niet de gezochte verdachte te zijn. Hij is heengezonden en geen verdachte meer, meldt de politie.

Afgelopen maandag is een 20-jarige Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij het doodschieten van de mannen. Hij bleek niet de schutter, maar wat zijn rol wel was is nog onduidelijk.

Volledige beperkingen

Donderdagavond om 23.15 hield de politie op het balkon van een woning aan de Emelissedijk in Rotterdam-IJsselmonde de 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.



Wat zijn motief is geweest, is nog onduidelijk. Met de aanhouding van de 24-jarige man komt volgens de politie het eerder gegeven advies in het gebied van Rotterdam-IJsselmonde om extra voorzichtig te zijn te vervallen. Opvallend is dat de man werd aangehouden in een woning



Van de verdachte werden donderdag beelden verspreid. Het Openbaar Ministerie loofde een beloning uit van 30.000 euro voor de tip die leidde tot de aanhouding van de schutter.

