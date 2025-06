‘Verdachte schietpartij Delft was getuige drievoudige liquidatie Curaçao’

Doodsangst De 31-jarige Egbert M. beschoot volgens de officier van justitie op 11 maart van dit jaar in het Delftse winkelcentrum De Hoven Passage na een ruzie twee vrouwen, waarbij een van hen lichtgewond raakte. Niet lang daarna arresteerde een arrestatieteam M. in een flatgebouw in de buurt.

De advocaat van M. vroeg de Haagse rechtbank haar cliënt tot aan de inhoudelijke behandeling op vrije voeten te stellen en hem door een neuropsycholoog te laten onderzoeken. Volgens de advocaat leeft haar cliënt in voortdurende doodsangst en hij heeft nadat hij werd beschoten een kogel in zijn hoofd die hersenschade heeft veroorzaakt, wat zijn geestelijke gezondheid ernstig zou beïnvloeden.

Campo Alegre

Egbert M. was in 2016 getuige van een schietpartij op Curaçao in het Curaçaose prosititutiedorp Campo Alegre. Bij die schietpartij zijn drie mensen doorzeefd met kogels uit meerdere automatische wapens.

M. legde geen verklaring af over die liquidaties, maar in Nederland wilde hij wel een overeenkomst om kroongetuige te worden gaan sluiten. Dat ging uiteindelijk niet door, en de twee verdachten in de zaak van de dodelijke schietpartij werden vrijgesproken.

Neergeschoten

Op de avond van 29 juni 2024 werd M. in Delft op de hoek van de Papsouwselaan en de Westlandseweg neergeschoten, en hij overleefde ternauwernood. Er bleef wel een kogel in zijn hoofd achter die niet operatief kan worden verwijderd.

Egbert M. brengt deze schietpartij in verband met het gebeuren op Curaçao.

In de zaak van deze schietpartij staat momenteel een 38-jarige verdachte terecht.

Dna

Volgens het Openbaar Ministerie is er ruim bewijs dat M. de schutter was die een vrouw neerschoot in het Delftse winkelcentrum. Op het vuurwapen is zijn dna gevonden, en op zijn handen en kleding zaten schotresten.

Maar de advocaat van M. stelt dat niet duidelijk of haar cliënt wel of niet geschoten heeft op de twee vrouwen. De schotresten kunnen via leden van het arrestatieteam op (de kleren van) haar cliënt zijn beland, zegt ze, omdat deze agenten regelmatig schietoefeningen houden. Op camerabeelden is volgens haar niet te zien dat het M. was die schoot.

De rechtbank heeft het verzoek om M. voorlopig vrij te laten afgewezen. Wel gaat een neuropsycholoog M. onderzoeken.

Op 4 september is de volgende voorbereidende zitting.