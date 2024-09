Verdachte schietpartij Kerkrade dood aangetroffen

Connect on Linked in

Een verdachte van een schietpartij in Kerkrade is maandagochtend dood aangetroffen op de Randweg in Hoensbroek.

Zoektocht

Zondagnacht iets na 05.00 werden er schoten gelost op de Jan Steenstraat in Kerkrade. Daarbij raakte niemand gewond. De verdachte wist te ontkomen en de politie deed onderzoek op de plaats delict. Omdat de verdachte man in het bezit was van een vuurwapen werd groot alarm geslagen.

Hoensbroek

Later in de ochtend kwam er een melding binnen over een overleden persoon die was aangetroffen op de Randweg in Hoensbroek. Volgens de politie gaat het om de schutter van de schietpartij in Kerkrade.

‘Uit respect naar de nabestaanden doen wij verder geen uitspraken over de toedracht van dit overlijden. Het onderzoek naar het schietincident is afgerond’, aldus de politie.