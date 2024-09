Verdachte sieradendief vrijgesproken door valse herkenning rechercheurs

Door Joost van der Wegen

Sieraden

Het handelt om een zaak tegen een vrouw die ervan werd verdacht zich in mei en juli 2022 aan twee woninginbraken schuldig te hebben gemaakt, samen met een andere vrouw. Het ging om sieraden die uit woningen waren gestolen, waaronder kettingen, ringen, oorbellen en armbanden. De verdachten maakten volgens justitie deel uit van een groep die door het hele land actief was met diefstallen. Een van de diefstallen vond plaats in het gebied van de politie in Gouda/Alphen aan den Rijn.

De zaak is op 11 september behandeld. Maar de verdachte werd gisteren door de rechtbank in Breda vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie werd niet ontvankelijk verklaard, wat er op neer komt dat de rechter het justitie niet toestaat om de verdachte verder te vervolgen.

Weggemoffeld

De rechtbank besloot dit te doen, omdat de rechercheurs die zich met de zaak bezig hielden, verkeerd hadden gehandeld met het zogenaamde proces-verbaal van herkenning. Van de verdachten waren camerabeelden beschikbaar. Maar een rechercheur liet een collega via een email al de identiteit van de verdachte weten, nog voor deze de beelden had kunnen bekijken. In het proces-verbaal werd dit later ook weggemoffeld.

De rechtbank beschouwt dit nu als een ernstig vormverzuim. Vooral omdat de zaak pas aan het licht kwam, door vragen van de raadsman van de verdachte, Floor Visser van Hilhorst Advocaten in Utrecht.

Verlopen

In de zaak waren de vrouwen ook geobserveerd, met behulp van een peilbaken onder hun auto, terwijl de toestemming daarvoor al een paar weken was verlopen. De rechtbank vond de inbreuk op de privacy van de verdachten hierdoor te groot, om daaraan voorbij te gaan.

De verdachte vrouw is dan ook vrijgesproken voor de diefstallen, doordat de officier van justitie om deze redenen door de rechter niet ontvankelijk werd verklaard. Er was nu geen voldoende wettig bewijs. De hele uitspraak is hier te lezen.