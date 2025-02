19 februari 2025

Verdachte stilgehouden cocaïnevangst op vrije voeten (UPDATE)

Een verdachte van betrokkenheid bij een vondst van 2.489 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven, in november, is vrijdag door de rechtbank op vrije voeten gesteld. De verdachte had zich als vrachtwagenchauffeur gemeld in de haven om een container waarin deze cocaïne was vervoerd op te halen. Opmerkelijk genoeg werd de vondst door het Openbaar Ministerie niet naar buiten gebracht.