‘Verdachte teamchef politie had inzicht in infiltratietrajecten’

De vrijdag door de Rijksrecherche gearresteerde hoofdinspecteur (47) van de landelijke eenheid van de politie was teamchef bij de Dienst Speciale Operaties (DSO) en had inzicht in alle lopende infiltraties door de Nederlandse politie in de onderwereld, dat schrijft het Algemeen Dagblad op basis van goed ingevoerde bronnen. De man is al acht maanden geleden door de Rijksrecherche voor het eerst als verdachte gehoord, zegt zijn advocaat tegen de krant.

Sky ECC

De anonieme bronnen melden aan het AD dat de man in beeld kwam door ontsleutelde berichten uit cryptodienst Sky ECC. Bovendien was er een melding van een verdachte financiële transactie door de politieman. De man was verantwoordelijk voor de technische apparatuur op de afdeling Interceptie & Sensing en kreeg daardoor inzicht in alle lopende infiltraties die undercoveragenten doen in het criminele circuit. Hij was meermaals gescreend omdat voor zijn functie binnen de politie de hoogste schaal van vertrouwelijkheid geldt.

De verdenking is dat de man informatie naar een criminele organisatie heeft gelekt.

Acht maanden

De advocaat van de agent zegt dat hoewel haar cliënt al acht maanden geleden voor het eerst als verdachte werd gehoord er aan haar nog geen dossier met de aanwijzingen voor de verdenkingen is verstrekt. De man is na verhoor weer heengezonden en zit dus niet vast, en de rechter-commissaris hoeft dus niet over een voorarrest te besluiten. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie niet door een rechter-commissaris of een rechtbank kan worden verplicht met nadere dossierstukken te komen.

Een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie laat aan het AD weten dat de agent geen inzage heeft gehad in infiltraties van undercovers.

Bij de DSO is het onrustig. In de afgelopen jaren zijn er drie zelfdodingen geweest van politiemensen die werkten bij de DSO. Verschillende leidinggevenden zijn opgestapt, onder wie diensthoofd Marjolein Smit.