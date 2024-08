Verdachte ‘vampier’ van Nairobi ontsnapt uit cel | Man bekende 42 vrouwenmoorden

Connect on Linked in

Een man in Kenia die ervan wordt verdacht 42 vrouwen om het leven te hebben gebracht, is dinsdagmorgen ontnapt uit een politiecel in Nairobi. De man werd op 15 juli aangehouden voor de moorden, die hij vervolgens bekende. In Kenia is veel woeden over de vrouwenmoorden.

door Joost van der Wegen

Beeld: Collins Jumaisi Khalusha, de verdachte Keniaanse seriemoordenaar

Gaas

De 33-jarige Collins Jumaisi Khalusha brak uit het politiebureau, samen met 12 illegalen vastgehouden illegalen uit Eritrea. Zij slaagden erin het gaas van het gedeelte van de cel waar ze in de buitenlucht konden zijn, te vernielen. De bewaarders kwamen pas achter de ontsnapping, toen zij de arrestanten ’s morgens hun ontbijt kwamen brengen en zijn er niet meer waren. Volgens een politiechef zijn acht politiemensen disciplinair gestraft, die de ontsnapte gevangenen zouden hebben geholpen.

Vampier

De politie noemt de 33-jarige Khalusha ‘een vampier’ en ‘een psychopaat’. Op een vuilnisbelt werden op 14 juli delen van lichamen gevonden van negen vermoorde vrouwen, in grote zakken. Na een zoekactie bleek het in totaal om 42 om het leven gebrachte vrouwen te gaan. Het eerste slachtoffer zou de eerste vrouw van Khalusha zijn geweest.

Zoekactie

De zaak kwam op gang toen een vrouw een zoekactie op touw zette, uitkijkend voor haar 26-jarige zus, die op 26 juni verdween. Daarop werden de zakken ontdekt. Het lichaam van deze Jozephine Owino is nog niet gevonden.

De politie kwam bij Khalusha terecht, nadat ze ze zijn naam in een telefoon van een van de vrouwen had gevonden, bij enkele betaalgegevens. Bij een huiszoeking van zijn huis vond de politie onder meer dezelfde soort zakken, mobiele telefoons en identiteitskaarten van een aantal van de gevonden vrouwen. De familie van een van de vermoorde vrouwen herkende een handtas van hun familielid, dat in het huis van Khalusha was gevonden.

Khalusha werd opgepakt in een bar, toen hij de finale van het EK voetbal zat te kijken.

De man heeft het plegen van de moorden inmiddels toegegeven. Zijn advocaat zegt dat hij onschuldig is en alleen heeft bekend, na te zijn gemarteld door de politie.

In Kenia is veel verontwaardiging over dit extreme geval van femicide. Men vraagt zich af waarom de moorden niet eerder zijn ontdekt. Tussen 2017 en 2024 zijn er 500 vrouwen vermoord in Kenia. In januari waren hierover al demonstraties.