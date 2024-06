Verdachte van invoer cocaïne via haven Vlissingen langer vast

Connect on Linked in

Een 59-jarige man uit Burgh-Haamstede die sinds mei verdacht wordt van invoer van cocaïne via de haven van Vlissingen blijft langer in hechtenis. In deze zaak zitten drie verdachten vast.

Beeld: de haven van Vlissingen

Opgepakt

Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda woensdag bepaald. Samen met twee andere Zeeuwen van 56 en 43 jaar oud werd de man op 6 mei opgepakt tijdens een gezamenlijke actie van politie en FIOD, onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Ruim 150 opsporingsambtenaren deden mee en op zes locaties in Zeeland vonden doorzoekingen plaats. Tijdens de actie werden drugs- en geldhonden van de Douane ingezet.

Het drietal wordt verdacht van invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie die als doel heeft de Opiumwet te overtreden.

Verlengd

Op 15 mei bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Breda dat het voorarrest van de drie werd verlengd met 90 (voor de 56- en 43-jarige verdachte) en 30 dagen (voor de man uit Burgh-Haamstede). Van laatstgenoemde verdachte is de voorlopige hechtenis met 60 dagen verlengd, omdat de verdenking tegen hem is uitgebreid. De verdachte wordt nu ook verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en witwassen.

De drie mannen moeten op 8 augustus voor de rechter verschijnen tijdens een pro-formazitting.