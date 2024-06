Verdachte van moord op Brielse vrouw blijft langer vastzitten

Connect on Linked in

De rechter in Rotterdam heeft donderdag bepaald dat de 20-jarige man die wordt ervan wordt verdacht te maken te hebben met de dood van een 59-jarige vrouw uit Brielle, negentig dagen langer vast moet blijven zitten.

Lichaam

In de middag van donderdag 30 mei werd in het park Ravense Hout in Hellevoetsluis, bij de Parallelweg, het lichaam van een overleden vrouw gevonden. Uit het onderzoek blijkt dat het om een 59-jarige vrouw uit Brielle gaat, die door een misdrijf om het leven is gekomen.

De 59-jarige Brielse werkte bij de gemeente Voorne aan Zee. Daar was ze schuldhulpverlener. Ze was op de fatale middag met haar hond aan het wandelen in Ravense Hout.

Zoektocht

De politie startte na het aantreffen van het lichaam een onderzoek. Tegelijkertijd kwam er informatie binnen dat er mogelijk iemand was weggelopen vanaf de plek waar het slachtoffer was gevonden. De politie zette daarop een zoektocht op touw, waarbij ook een helikopter werd ingezet. In de omgeving werd de 20-jarige man uit Hellevoetsluis aangehouden.

Kleren

Enkele uren na de arrestatie van de verdachte viel de politie zijn huis binnen. Een getuige meldde dat agenten zijn kleren meenamen voor onderzoek. De auto van de verdachte stond geparkeerd op de Parallelweg, aan het begin van een overwoekerd pad in het Ravense Hout dat leidt tot de plaats delict.