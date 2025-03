21 maart 2025

Verdachte van viervoudige moord in VS kocht legermes

De criminologie-student die in de Amerikaanse staat Idaho in 2022 vier andere studenten om het leven bracht, blijkt enkele maanden daarvoor een mes te hebben gekocht van een militaire soort. Dat bleek tijdens de voorbereiding van het strafproces. De advocaat van Brian Kohberger vindt dat een getuigenis over ‘harige wenkbrauwen’ niet toegelaten mag worden tot de rechtszaak. Ook de telefoondata zouden niet compleet zijn. Het proces vindt plaats in augustus.