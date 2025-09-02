Verdachte verbreekt stilzwijgen in Helvoirtse moordzaak

Verdachten en rollen Kevin R. wordt zelf verdacht van medeplegen van de moord, samen met Wijnand de L. (40) uit Waspik. De L. was niet aanwezig bij de moord, maar zou volgens justitie samen met Bart B. het plan hebben gesmeed. De L. heeft dit stellig ontkend.

Advocaat Jan Sneep stelt dat de nieuwe verklaring van Kevin R. de lezing van zijn cliënt ondersteunt. ‘Alleen Bart B. wijst mijn cliënt aan als opdrachtgever. Daarmee probeert hij zijn eigen straatje schoon te vegen,’ aldus Sneep.

Scenario justitie

Het Openbaar Ministerie houdt vast aan het standpunt dat B. en De L. samen besloten om Van Dongen te vermoorden. Het slachtoffer, dat een tiny house liet bouwen door het bedrijf van De L., had daarvoor al 77.000 euro betaald. Het plan zou zijn geweest om de familie na zijn dood opnieuw geld afhandig te maken.

Op 19 mei 2022 reed Bart B. naar Helvoirt, gevolgd door Van Dongen. Onderweg pikte hij Kevin R. op, die 10.000 euro in het vooruitzicht werd gesteld. Volgens R. was het doel een gewapende beroving, niet een moord. Dat B. daadwerkelijk zou schieten, kwam voor hem onverwacht.

Tunnelvisie of bewijs?

Advocaat Sneep ziet in de verklaring van R. een ondermijning van het OM-scenario. ‘Het motief was roof, niet oplichting met het tiny house. Het OM blijft in een tunnel zitten’, aldus Sneep, die om vrijlating van zijn cliënt vroeg.

De rechtbank wees dat verzoek af: alle drie de verdachten blijven vastzitten.

Er zijn nog andere aanwijzingen zijn die de lezing van het OM ondersteunen, waaronder afgeluisterde gesprekken van De L.

De komende maanden staan nog meer getuigenverhoren op het programma. Of Bart B. ook duidelijkheid zal verschaffen is onzeker: hij weigert tot nu toe een verklaring af te leggen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor april volgend jaar.

