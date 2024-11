15 november 2024

Verdachte witwassen vanuit Spanje overgeleverd aan Nederland: 12 miljoen aan crypto in beslag genomen

In Spanje is een 24-jarige man uit Nijmegen aangehouden op verdenking van witwassen en oplichting. Zijn woning in Spanje is doorzocht en daarbij zijn luxegoederen ter waarde van 700.000 euro in beslag genomen. Ook is er voor 12 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen, meldt het Openbaar Ministerie vandaag.