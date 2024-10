‘Verdachte zaak Peter R. de Vries wil in hoger beroep verklaren over eigen rol’

Doorbreken Konrad W. lijkt bereid om zijn zwijgrecht te doorbreken in zijn eigen zaak en over zijn eigen rol. Niet over die van de andere verdachten, schrijft Belleman. Hij werd door de rechtbank in deze zaak veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf

Rauw op het dak

De Pool Konrad W. zou de wapens voor de aanslag en een vluchtauto hebben geregeld. Tijdens een regiezitting in het hoger beroep beklaagde W. zich over zijn vorige advocaat. Die zou niet alleen slecht bereikbaar zijn geweest, maar hem ook hebben geadviseerd zich te beroepen op het zwijgrecht, omdat hij wegens gebrek aan bewijs toch vrijgesproken zou worden. Zijn veroordeling tot veertien jaar viel hem vervolgens rauw op het dak, tekent Belleman op.

Wijs

Konrad W. overweegt desondanks zijn zwijgrecht te doorbreken over zijn eigen rol. ‘Het was wijs om wel te verklaren in deze zaak’, zegt hij nu. ‘Het is voor mij heel pijnlijk om te zien dat een dader die een kind heeft vermoord en verkracht in Nederland dezelfde straf krijgt als ik. Ik hoop dat het hof mijn situatie beter beoordeelt en concludeert dat ik niet zo’n lange isolatie van de samenleving verdien.’