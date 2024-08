Verdachten aangehouden voor drugsdumpingen in Noord-Holland

Connect on Linked in

De politie heeft de afgelopen maanden drie verdachten aangehouden voor het dumpen van drugsafval in Twisk, Spaarnwoude en het Twiske. De verdachten zijn twee 38-jarige mannen uit Hoofddorp en Zaandam en een 18-jarige man uit Amsterdam. Het gaat om drie dumpingen die los staan van elkaar, meldt de politie dinsdag.

Sterke lijmlucht

Op 6 juni 2024 kreeg de politie een melding van vies bruin water in de Oostemare in Twisk. Agenten ter plaatse roken een sterke lijmlucht. Uit onderzoek bleek dat er drugsafval in de sloot was gedumpt. De sloot werd vervolgens leeggepompt en de grond is door een specialist schoongemaakt. Op 16 juli werd in deze zaak een 38-jarige man uit Hoofddorp aangehouden.

75 vaten

Drie maanden eerder, op 6 maart, werden in recreatiegebied Spaarnwoude 75 vaten met chemisch drugsafval gevonden (foto). De vaten zijn gaan lekken. Om te voorkomen dat dit in het grondwater terechtkwam, is de grond door een specialist schoongemaakt. Op 26 juni werd in deze zaak een 38-jarige man uit Zaandam aangehouden.

Het Twiske

Op 14 januari 2023 werd ruim 2000 liter drugsafval aangetroffen in het Twiske. Er lagen zo’n 50 vaten in het natuurgebied. Het afval bestond uit vaten, gasflessen, jerrycans en maatbekers. De vaten zijn gaan lekken. Om te voorkomen dat dit in het grondwater terechtkwam, is de grond door een specialist schoongemaakt. Op 20 juni werd voor deze drugsdumping een 18-jarige man uit Amsterdam aangehouden.

De drie verdachten zijn gearresteerd na uitgebreid onderzoek van team Milieu van de politie.