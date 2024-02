‘Verdachten achter verkoop Encrochat-telefoons wasten miljoenen wit’

Connect on Linked in

In een onderzoek naar de versleutelde berichtendienst Encrochat is de naam opgedoken van een bekende veroordeelde drugshandelaar. Hij zou in contact hebben gestaan met drie mannen die worden verdacht van het verkopen van de toestellen. Deze drie staan op het moment terecht, op beschuldiging van lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij zouden 56 miljoen euro hebben witgewassen.

Trio

Het gaat om de Eindhovenaren Frans S. (64), Peter H. (43) en Hassan K. (48). Dit schrijft het AD woensdag. De eerste is een oud-horecabaas, de tweede heeft een autowasserette en de derde is performance-coach. Het trio fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) als een soort middenmanagement van de versleutelde berichtendienst

Schakel

In het onderzoek duikt de naam op van nog een Nederlander: Tommy van der S. (42). De Eindhovenaar was jarenlang een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hij werd in 2017 tot negen jaar cel veroordeeld als leider van een drugsbende die haar hoofdkwartier had in een antiekzaak, aldus de krant.

Van der S. zou hebben gefungeerd als de schakel tussen de absolute bazen van EncroChat en het Nederlandse trio. Hij is voortvluchtig, nadat hij eerder wel in Dubai werd aangehouden, maar nooit werd uitgeleverd.

Witwassen

De drie zouden zich volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van de 56 miljoen aan inkomsten uit Encrochat. Advocaat Marijn Zuketto plaatst vraagtekens bij het criminele karakter van Encrochat: ‘Het OM gaat er maar vanuit dat de telefoons zijn betaald met geld dat afkomstig is uit misdrijf. Maar dat wil ik nog weleens zien.’

Afgelopen maand werd het vermeende brein achter EncroChat, de Canadees Paul Krusky, uitgeleverd aan Frankrijk.