‘Verdachten cocaïnevangst Vlissingen werkten bij overslagbedrijf zelf’

Drie mannen die twee weken geleden werden opgepakt na de vondst van een grote hoeveelheid cocaïne in Vlissingen, blijken te werken bij het overslagbedrijf waar de drugs zijn gevonden. Dit meldt het AD donderdagmorgen.

Beeld: de lading in beslag genomen cocaïne (foto OM)

Lading

Het gaat om drie medewerkers van ZZColdstore, een bedrijf dat duizenden pallets met fruit uit het schip Barrington Island haalde, op 12 november van dit jaar. Op die dag wil een transportbedrijf een lading afkomstig uit Ecuador komen ophalen, maar medewerkers ruiken onraad, omdat pallets zijn verwisseld.

Als een gewapend team van de douane ter plaatse komt, blijkt dat het om cocaïne gaat, schrijft het AD. In totaal wordt 755 kilo in beslag genomen die tussen bananen in de twee pallets zat verstopt.

Vast

Twee verdachten werden ‘s nachts thuis aangehouden door een arrestatieteam, de ander de volgende ochtend bij ZZC. De drie collega’s uit Zeeland blijken al vaker met de politie in aanraking te zijn gekomen, maar voor zover bekend niet voor cocaïnesmokkel. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Zij zouden zich in het verhoor beroepen op hun zwijgrecht.

Een verdachte die werd vrijgelaten, omdat er volgens de rechter te weinig aanwijzingen tegen hem waren, kwam eerder in het nieuws. De dertigjarige O.R. werd in 2022 in hoger beroep vrijgesproken van doodslag op Lara Sint Jago, een vriendin uit Bergen op Zoom.

Het overslagbedrijf wil aan het AD geen commentaar geven op de zaak.