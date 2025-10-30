‘Verdachten haalden 400 kilo coke uit boomstammen’

Beeld: Foto Openbaar Ministerie

Vrachtwagen

De boomstammen met coke werden afgelopen juli aangetroffen in containers bij een terminal op de Rotterdamse Maasvlakte. Daar laadde een van de verdachten, de Rotterdammer Alexander B., een van de containers op zijn vrachtwagen. De politie wist op dat moment al van de inhoud, schrijft RTV Rijnmond donderdag op haar website.

Jackpot

De boomstammen werden daarna uitgeladen in een loods aan de Ettensebaan in Breda, waar zich vijf andere mannen hebben verzameld. In de loods worden de boomstammen opengebroken, wordt in het hout geschenen met een zaklamp, en roept iemand vervolgens ‘jackpot’.

Lossen

Er is dan te horen dat de Schiedammer Ralph van H. met een Rotterdammer buiten de loods praat over de inhoud van de boomstammen. Maar die ontkent tijdens de rechtszaak dinsdag, schrijft Rijnmond. ‘Hij was in de loods om te lossen. Het voelde niet geheimzinnig, totdat er een boomstam kapot viel’, aldus zijn advocaat.

Ook Tommy van der H. ontkent via zijn advocaat. Hij zou maar zeven minuten in de loods zijn geweest, en had alleen aan de boomstammen lopen trekken.

Alle verdachten ontkennen dat ze verwikkeld zijn met drugs op één verdachte na: de Schiedamse Noureddine W. (42). ‘Ik ben voorgelogen. Ik dacht dat het om hasj ging.’

Geschorst

Volgens de officier van justitie zou de vrachtwagen waarin de cocaïne werd vervoerd richting Breda gevolgd zijn door de Vlaardingse Jimmy van D. (33), en een Rotterdamse verdachte. Maar Van D. was niet aanwezig in de loods.

Door het grote aantal verdachten in de zaak zal het volgens de rechter tot in het derde kwartaal van 2026 duren totdat de zaak verder wordt behandeld. De rechter besluit daarom alle verdachten vrij te laten in afwachting daarvan.