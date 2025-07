22 juli 2025

Verdachten opgepakt in onderzoek naar coke in rotte vis

Voor de cocaïnevangst van 200 kilo in rottende vis, in augustus 2024, zijn vier verdachten opgepakt. Die cocaïne werd door de politie gevonden na een melding over stankoverlast in Rotterdam-West. In een pand aan de Dulderstraat bleek een partij rottende vis te staan waarin cocaïne zat.