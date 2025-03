‘Verdwijning marechaussee Sicco Cuperus weer in onderzoek’

Alarm De recherche van Noord-Nederland doet al enige tijd actief onderzoek naar de verdwijning van Cuperus, meldt de krant. De zaak is overgenomen van het coldcase-team.

Op 9 juni 2014 verscheen Cuperus niet op zijn werk bij de Koninklijke marechaussee in Harlingen. Zijn collega’s kregen vervolgens geen contact met hem en sloegen alarm. In zijn woning zat zijn telefoon nog aan de lader en stond de stofzuiger klaar voor gebruik. Alsof Cuperus heel even de deur uit moest.

Uit onderzoek van de marechaussee bleek dat Cuperus al op 7 juni zijn dienstwapen had opgehaald in Harlingen. Zijn auto werd teruggevonden bij een verlaten zuivelfabriek in Marrum, tientallen kilometers verwijderd van Harlingen en zijn woonplaats Leeuwarden.

Gokken

Van Cuperus was al bekend dat hij veel gokte, onder meer op buitenlandse goksites. De motorclub was in die tijd actief in het gokcircuit. Hij zou daardoor in financiële problemen zijn gekomen, schrijft De Telegraaf. Mogelijk was hij chantabel.

Smokkel

De opperwachtmeester werkte voor de brigade Waddengebied. Een van de andere scenario’s waarmee politie en marechaussee ook altijd rekening hebben gehouden, is dat de verdwijning van Cuperus verband houdt met de smokkel van cocaïne. Hij zou wat op het spoor zijn gekomen, of ook zijn gechanteerd in verband hiermee.