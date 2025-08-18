Verlof drie tbs’ers Van der Hoeven Kliniek stopgezet na onttrekkingen

Door Roel Janssen

Op woensdag 16 juli onttrok een tbs’er zich tijdens een bezoek aan diens moeder aan zijn begeleiding. Tijdens het bezoek fietste de man weg op de fiets van zijn moeder. De man reageerde vervolgens niet op telefonische oproepen van zijn begeleiding. Na telefonisch contact met een familielid keerde de man terug naar de woning van zijn moeder, die hem terugbracht naar de kliniek. Het verlof van de man is opgeschort, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen in de reeks voorvallen die in juli plaatsvonden.

Verboden gebied

Dezelfde dag heeft een tbs-gestelde van de Van der Hoeven Kliniek zich niet gehouden aan zijn werkverlofplan. Een medewerker van de kliniek zag de tbs’er in een winkelcentrum in de buurt van zijn werk. Daar mocht de betrokkene niet komen. De verloven zijn vervolgens tot nader order stopgezet.

Transmuraal verlof

Op vrijdag 11 juli was het weer raak met een tbs’er van de Van der Hoeven Kliniek. Een tbs-patiënt die met transmuraal verlof verblijft in een sociowoning, keerde niet terug van verlof. Medewerkers kregen telefonisch contact met de betrokkene, die zichzelf meldde bij het politiebureau. De tbs-gestelde werd opgehaald en teruggebracht naar de kliniek. Zijn verlof is opgeschort.

Tijdens transmuraal verlof verblijft een patiënt zonder begeleiding voor langere tijd buiten de tbs-kliniek, bijvoorbeeld in een beschermde woonvorm of een open dependance van een inrichting. De patiënt krijgt nog wel intensieve begeleiding vanuit de kliniek.

Mesdag

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag heeft een tbs’er die in een extramurale forensische setting verblijft, zich op zondag 13 juli buiten de toegestane tijden buiten het terrein begeven. De patiënt schond daarmee de verlofvoorwaarden. De betrokkene is terecht en diens verlof is opgeschort.

Pompekliniek

In juni 2022 ontsnapten twee gevaarlijke tbs’ers op spectaculaire wijze uit de Nijmeegse Pompekliniek door met een slijptol een gat in het hek te maken. Het ging om Luciano D. en Sherwin W.

D. werd negen dagen later weer aangehouden bij een tankstation langs de A12 in de buurt van Den Haag. W. werd pas negen maanden later opgepakt in Spanje.

