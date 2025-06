‘Vermiste Zaanse vrouw mogelijk in drugsnetwerk verstrikt geraakt’

Foto: Waterkant

Bangkok

De vrouw had via TikTok twee Britse vrouwen leren kennen met een Nigeriaanse achtergrond, waarna ze hen in Bangkok opzocht. Haar moeder, bij wie ze woont, hoorde vervolgens niets meer van haar. Aan haar had ze vertelt dat ze een paar dagen op stap was.

Uit vluchtgegevens blijkt dat ze 21 mei, een dag nadat ze nog contact had met haar moeder, met een vlucht van Qatar Airways van Bangkok naar Doha is gevlogen, de hoofdstad van Qatar. Daar hield het contact op.

Een vriendin van de familie vreest dat ze in een drugsnetwerk is gezogen

Beroofd

Een vriendin van de familie vreest dat ze in een drugsnetwerk is gezogen. Er is volgens De Telegraaf een tip binnengekomen die op een mislukte drugstransactie wijst. Een man zou haar hebben beroofd van de drugs die ze moest leveren, waardoor ze hierdoor nu ernstige problemen zou zijn gekomen.

Shelly zou ook benaderd zijn door twee Nigeriaanse mannen, waarvan een haar beloofde een appartement voor haar te kopen.

De familie vertelt aan de Surinaamse krant Waterkant ook dat ze vreest dat er mogelijk sprake is van drugssmokkel en dat ‘er iets is misgegaan bij ’the job’. De naasten spreken van een ‘verdachte situatie’ en roepen iedereen op om informatie te delen.

Haar moeder heeft inmiddels aangifte gedaan van haar vermissing. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand.