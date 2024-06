Vermoedelijke schutter moordaanslag Spaanse politicus in Nederland gearresteerd

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland zegt woensdag dat al op donderdag 6 juni in Haarlem een verdachte is aangehouden die internationaal werd gezocht wegens de poging een Spaanse politicus te liquideren. Deze verdachte is de 38-jarige Tunesiër Mehrez Ayari (foto). Spaanse media hebben eerder gesuggereerd dat in het onderzoek een link is ontstaan met het onderzoek naar de groep van Ridouan Taghi.

Overleveringsdetentie

Spanje wil dat de man wordt overgeleverd. Hij zit op dit moment in overleveringsdetentie in afwachting van de beslissing van de Amsterdamse rechtbank. Het Openbaar Ministerie zegt dat de man in alle beperkingen zit in het belang van het onderzoek. Dat betekent dat hij alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat.

Schutter

Ayari is verdachte in het onderzoek naar de mislukte moordaanslag op de rechtse Spaanse politicus Alejandro Vidal-Quadras (78), afgelopen november in Madrid.

In april is in Nederland in dit onderzoek een 27-jarige Nederlandse vrouw opgepakt. Er zijn voor zover bekend vijf verdachten in de zaak. Tunesiër Mehrez Ayari zou de schutter zijn geweest.

Op 17 februari is een andere verdachte gearresteerd in Colombia.

Zie ook:

‘Spaanse politie legt link tussen verdachte Nederlandse vrouw en groep van Taghi’