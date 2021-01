Veroordeelde cocaïnehandelaar wordt beleidsadviseur Surinaamse minister (VIDEO)

Connect on Linked in

Een man die in Frankrijk bij verstek is veroordeeld voor cocaïnesmokkel is recentelijk benoemd tot beleidsadviseur op het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Het gaat om Joël Martinus, ook bekend als “Bordo” en “Mony Hond”, aldus Starnieuws. Hij is benoemd door zijn partijgenoot en vice-president Ronnie Brunswijk, die in Nederland is veroordeeld voor cocaïnehandel.

ABOP

Martinus is bestuurslid van de politieke partij ABOP. Deze Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij is de partij van Ronnie Brunswijk, coalitiepartner in de regering van president Chan Santokhi. De ABOP heeft vooral steun onder de boslandcreolen (marrons) van het oostelijke binnenland van Suriname. Martinus treedt in Suriname, Frans Guyana en Nederland op als rapper en MC. Hij staat bekend om het bezit van een gouden microfoon.

Martinus is eigenaar van de voetbalclub SV Notch uit Moengo en van zaalvoetbalclub Kabelboys-Bordo. SV Notch komt uit in de hoogste klasse van het Surinaamse voetbal. De voor cocaïnehandel veroordeelde Piet W. was ook sponsor van SV Notch, tot aan zijn arrestatie in 2012.

Bolletjesslikkers

Martinus werd op 1 maart 2019 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar door een rechter in Le Mans. Hij was de spil achter een netwerk van bolletjesslikkers die van Suriname naar Frans Guyana en Parijs reisden.

Het besluit van Brunswijk is op 23 december goedgekeurd door de Raad van Ministers in Suriname. De benoeming was al ingegaan per 1 december 2020, zonder dat er ruchtbaarheid aan is gegeven. Zijn honorarium is SRD 12.000 per maand (bijna 700 euro).

Martinus was voorheen de leider van de jongerenbeweging van ABOP.

De recente benoeming is opmerkelijk omdat Martinus eerder aangaf geen enkele positie binnen de overheid te ambiëren. In de tijd voor zijn veroordeling van 2019 deed Martinus aan liefdadigheid, onder meer als sponsor van een woningbouwproject en van scholen.

Hij zou in 2018 op straat bankbiljetten in de lucht hebben geblazen die het publiek mocht oprapen en in de zak steken. Afgelopen september kwam hij het nieuws door voedselpakketten uit te delen in Suriname.