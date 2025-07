‘Veroordeelde havenarbeider Antwerpen opgepakt’

Patrouille E. J. exploiteerde ook een pokébowl restaurant in Wilrijk, dat de afgelopen jaren doelwit was van aanslagen.

Politiesurveillanten merkten Zaid E.J. zaterdag op tijdens een patrouille in de Montignystraat in Antwerpen. Hij is inmiddels overgebracht naar de gevangenis van Antwerpen om zijn straf uit te zitten, zegt de politie.

Camera’s

E. J. heeft tijdens zijn twee rechtszaken bekend dat hij de gebruiker was van het Sky ECC-account “Da Vinci New”. Nadat de politie Sky in 2021 kraakte las de recherche dat E.J. vermoedelijk betrokken was bij de (poging tot) invoer van ruim een ton cocaïne in twee zendingen, in 2020.

De laatste veroordeling is van twee weken geleden en draaide om de invoer van 850 kilo cocaïne. Hij appte dat hij ervoor kon zorgen dat camera’s op het juiste moment weggedraaid waren.