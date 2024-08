Veroordeelde in moordaanslag Ierse clan-oorlog verdacht van aanslag huis gevangenbewaarder

Connect on Linked in

Een Ierse gevangene die is veroordeeld in verband met een liquidatie in de bende-oorlog tussen de Kinahans en de Hutch-clan in dat land, is verdacht van een aanslag op het huis van een gevangenbewaarder.

door Joost van der Wegen

Aanslag

Op het huis van een gevangenbewaarder in de Ierse regio Meath is afgelopen week een aanslag gepleegd met een benzinebom. Die aanslag is volgens de politie uitgezet door een gedetineerde in de gevangenis waar de bewaarder werkt. De politie vermoedt dat de aanslag verband houdt met zijn werk.

In beslag

De verdachte is een zware crimineel die een lange gevangenisstraf uit moet zitten voor een liquidatie. Die moordaanslag zou verband houden met een vete tussen de Ierse drugsorganisatie van de Kinahans, en de Hutch-clan.

De verdenking tegen de man ontstond nadat zijn cel was bezocht, waarbij een mobiele telefoon in beslag werd genomen. De gevangenbewaarder staat volgens de krant Irish Independent bekend als een capabele medewerker, die vooral uitblinkt in het in beslag nemen van drugs bij gevangenen.

Vete

De vete tussen de Kinahans en Hutch-clan heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in de liquidatie van Gary Hutch, een familielid van Gerry Hutch, alias “The Monk”. Die kwam in september 2015 bij een aanslag om het leven, nadat hij een half jaar eerder had geprobeerd Daniel Kinahan te liquideren.

Kort na de fatale aanslag op Gary Hutch werd er op het Spaanse eiland Lanzarote een poging ondernomen om zijn oom The Monk te liquideren. De aanslag mislukte echter.

Verkleed

In februari 2016 vond er een gewaagde aanslag plaats tijdens een weigh in van boksers in het Regency Hotel in Dublin. Drie van hen waren verkleed als Ierse leden van een arrestatieteam, bewapend met AK-47’s. Daniel Kinahan, het eigenlijke doelwit, bleef ongedeerd en wist via een achterdeur van het hotel te ontsnappen, maar de 33-jarige David Byrne kwam bij de aanslag om het leven.

De actie in het Regency Hotel in Dublin wordt algemeen beschouwd als een vergeldingsactie van de Hutch-clan. Sindsdien zijn er over en weer slachtoffers gevallen, vooral behorende tot de Hutch-clan. Bij de gewelddadige vete tussen de twee groepen kwamen tot nu toe zeker 20 mensen om het leven.