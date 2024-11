Veroordeelde Jaouad F. (neef Taghi) verdachte in grote cocaïnezaak

(Beeld uit archief)

Eindhoven

Het AD schrijft maandag dat F. verdachte is in een drugszaak waarin op maandag 17 november celstraffen tussen de vijf en acht jaar zijn geëist. F. zou volgens de opsporingsdiensten een groep mannen uit de buurt van Eindhoven hebben aangestuurd die zich bezighouden met grootschalige cocaïnehandel. ‘Hij heeft de belangrijkste externe contacten, neemt beslissingen over grote internationale drugstransporten, regelt de betalingen en stuurt – direct of indirect – de andere leden van het criminele samenwerkingsverband aan. Aan hem wordt iedere week een overzicht van de administratie overhandigd’, aldus de officier van justitie vorige week maandag tijdens een zitting over Taghi’s neef.

Via Encrochat-telefoons wordt Jaouad F., alias “Bonteso”, op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen over de cokehandel. Zo krijgt hij gelijkmatig kasstanden doorgestuurd, waaruit op te maken valt dat de zaken erg goed gaan. Het gaat om honderdduizenden euro’s. Zo krijgt hij op 6 april 2020 een foto doorgestuurd van een geldtelmachine, waarop 824.000 euro staat vermeld.

168 kilo coke

Nadat Encrochat door politie en justitie wordt gekraakt, stappen criminelen massaal over naar Sky ECC, maar ook daar komt F. op de radar van de opsporingsdiensten. Zijn groep wordt onder meer gelinkt aan een transport van 168 kilo cocaïne naar Utrecht. Een deel moet in een taxi worden vervoerd en het grootste deel moet in een verborgen ruimte in een bestelbusje worden getransporteerd.

Ook het verplaatsen van geld gaat geraffineerd. Om onder de radar te blijven, vermomden de verdachten zich als taxichauffeurs of pakketbezorgers, waarbij ze zelfs gebruikmaakten van een PostNL-jas om geloofwaardiger over te komen. Een van de verdachten, een 37-jarige man uit Eindhoven, werd bij zijn arrestatie op heterdaad betrapt terwijl hij net vanuit België blokken cocaïne Nederland had ingevoerd en deze vervolgens bij een stashlocatie van de organisatie afleverde.

Tijdens het onderzoek naar de criminele organisatie is in totaal 80 kilo cocaïne in beslag genomen, met een groothandelsprijs van 2 tot 2,5 miljoen euro.

Voortvluchtig

Drie verdachten in het proces stonden vorige week vooralsnog niet terecht: Taghi’s neef Jaouad F. en twee voortvluchtige medeverdachten. F. zit in Marokko het laatste restant van zijn celstraf uit. De kans dat hij daarna naar Nederland komt, lijkt gezien de strafzaken die hem boven het hoofd hangen, klein.

Marokko

De 30-jarige Jaouad F. komt uit Breda, en hij is de zoon van een oudere zus van Taghi. De recherche ziet hem als een vertrouweling van Ridouan Taghi. De veroordeling in Marokko tot “slechts” zes jaar cel was pikant. F. is niet veroordeeld voor de mislukte aanslag in Marrakech in 2017 op een rivaal van Taghi, waarbij per vergissing de zoon van een rechter omkwam.

Moordmakelaar

In Nederland ziet de recherche Jaouad F. in ieder geval wel als een belangrijke verdachte. Zijn arrestatie volgde enkele maanden na de moordaanslag op Peter R. de Vries in juli 2021. Na de aanhouding in Marokko in de eerste week van oktober in 2021 werd duidelijk dat Jaouad F. ervan werd verdacht achter de moord op De Vries te zitten, en tevens achter de liquidaties van advocaat Derk Wiersum en van de broer van kroongetuige Nabil B..



In september 2022 zei een woordvoerder van het landelijk parket tegen EenVandaag dat Jaouad F. op dat moment niet wordt vervolgd maar dat hij wel verdachte is ‘in diverse onderzoeken van het landelijk parket naar de criminele organisatie rond Ridouan Taghi’.