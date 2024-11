Veroordeelde klusjesman Kinderdijk houdt onschuld vol

Beeld: de villa in Kinderdijk waar de moord plaatsvond

Onschuldig

De 79-jarige Cor de J. uit Alblasserdam kreeg begin november twaalf jaar cel opgelegd voor doodslag, maar blijft volhouden dat hij onschuldig is. De zaak draait om de dood van een 74-jarige man uit het Belgische Overijse, schrijft RTV Rijnmond: ‘Het slachtoffer werd in de nacht van 1 op 2 december 2022 onder vuur genomen in een villa aan de Puntweg in Kinderdijk. Hij was daar op uitnodiging van de bewoonster, die een prille relatie met hem had. De J. was haar klusjesman en zou het niet hebben kunnen verkroppen dat de bewoonster een nieuwe vriend had.’

Schim

In de bewuste nacht zag de vrouw plotseling het licht aangaan op de gang en een schim binnen komen, schrijft de zender op haar website: ‘Later verklaarde zij tegen de politie dat ze De J. herkende. Hij schoot op het slachtoffer en zou daarbij hebben gezegd: ‘Dan weet je hoeveel ik van je houd.’ In zijn auto werden kruitsporen gevonden en de rechter vond het verder opmerkelijk dat hij zijn belgeschiedenis heeft gewist.’

Gruwelijk

De J. houdt intussen vol dat iemand anders de dader moet zijn geweest en spreekt van een complot. ‘Het is gruwelijk wat er is gebeurd maar ik heb niets met deze lafhartige moord te maken’, liet De J. eerder weten vanuit de gevangenis.

Hij zint in hoger beroep op vrijspraak, terwijl het OM ook in beroep gaat en juist een hogere straf eist. Het OM vroeg eerder om 18 jaar cel voor moord.

Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep in Den Haag dient.