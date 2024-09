Veroordeling voor cocaïnebaron Othman El B.

(Op de foto El B. links met medeverdachte Imran El L.)

Importeur

El B. is al vele jaren in het nieuws gebracht als grote importeur van cocaïne, ook liepen er al heel lang onderzoeken naar hem. Volgens de Gazet van Antwerpen is dit de eerste keer dat hij wordt veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie had elf jaar celstraf tegen hem geëist. Een aantal medeverdachten in de zaak zijn veroordeeld tot celstraffen die variëren van twee tot vijf jaar cel. Een bedrag van 5 miljoen euro is verbeurd verklaard.

Dubai

Volgens de Gazet was Othman El B. een van de eerste Antwerpse drugshandelaren die zich in Dubai vestigden. Vanuit dat emiraat zou hij zijn uitgegroeid tot een hoofdrolspeler in de mondiale drugshandel. De Antwerpse justitie heeft al langer geleden aan de Verenigde Arabische Emiraten om de uitlevering van EL B. gevraagd.

Volgens de Gazet heeft de Amerikaanse drugsagentschap Drug Enforcement Administration (DEA) een onderzoek gestart naar Othman El B. wegens internationale drugshandel.

Oom

El B. is de oom van het 11-jarige meisje Firdaous dat in 2023 door een verdwaalde kogel om het leven kwam bij een aanslag op een pand in Merksem.

In 2016 werd Younes El B., een jongere broer van Othman, door Franse criminelen gekidnapt. Hij bleef ongedeerd omdat hij wist te ontsnappen uit het Parijse appartement waar hij werd vastgehouden. Een groep Fransen heeft daarvoor van de rechtbank tot 12 jaar cel gekregen.

Zie ook:

Taxichauffeur opgepakt in moordzaak Antwerpse Firdaous (11)

‘Nederlandse man en vrouw opgepakt in verband met dood Belgisch meisje’