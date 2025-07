Veroordelingen voor produceren MDMA in schuur in Laren

Vaten Op 16 februari 2024 kwam een melding binnen van een verdachte situatie bij een bedrijf in Huissen. Bij het bedrijf trof de politie een aantal vaten aan. Deze bleken gevuld met chemicaliën, afkomstig van drugsproductie.

Twee mannen zetten de vaten eerder neer bij het bedrijf met een gehuurde bus. Een 44-jarige man uit Arnhem huurde deze bus. Na onderzoek bleek dat de bus op 14 februari 2024 al eens bij een adres in Laren was.

Inval

Op 26 augustus 2024 deed de politie een inval bij het adres in Laren. Rond een van de schuren op het erf roken de agenten een anijsachtige geur – een geur die kenmerkend is voor drugslabs. In de loods troffen ze een groot drugslab aan en een hoeveelheid van 185,76 kilo en 500 liter MDMA of stoffen bevattende MDMA. Ook troffen ze verschillende voorwerpen en stoffen aan in het drugslab die bedoeld waren om de productie van MDMA voor te bereiden of te bevorderen.

De bewoner van het aangelegen pand, een 37-jarige man uit Laren, verklaarde de loods te verhuren aan een 30-jarige man uit Doesburg.

Camera

In de periode voor de ontdekking van het drugslab hing de politie een verborgen camera op die de oprit van het adres filmde. Op de camerabeelden zagen ze regelmatig dezelfde voertuigen. Deze voertuigen werden bestuurd of stonden op naam van vier mannen.

Het ging om Arnhemmers van 21, 29 en 33 jaar en een 30-jarige man uit Doesburg. Deze personen, de 44-jarige man en een 37-jarige man uit Arnhem, bleken volgens de mastgegevens van hun telefoon steeds aanwezig in de omgeving van het adres in Laren . Het dna van de 33-jarige en 37-jarige Arnhemmers trof de politie aan op verschillende plekken in het drugslab.

Dumpen

De rechtbank veroordeelt de 44-jarige man uit Arnhem ook voor het medeplegen van het dumpen van de chemicaliën bij het bedrijf in Huissen.

Daarnaast veroordeelt de rechtbank de 29-jarige man uit Arnhem voor het aanwezig hebben van 6 XTC-pillen in zijn woning en het medeplegen van de productie en verkoop van ruim 280.000 XTC-pillen.

Als laatste veroordeelt de rechtbank de 37-jarige man uit Arnhem voor het produceren van amfetamine in een woning in Huissen, en het samen met zijn (ex-)partner plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine.

De rechtbank spreekt de 21-jarige man uit Arnhem vrij van het plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van drugs. Het is niet bewezen dat hij de ketel, destillatiebuis en stroomgeneratoren die in zijn auto zijn gevonden, voorhanden had met als doel de voorbereiding van de productie van drugs.

Celstraffen

Aan de 29-jarige man uit Arnhem legt de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf op van 48 maanden. Deze Arnhemmer moet ook het voordeel, een bedrag van ruim 38.000 euro, dat hij met de verkoop van XTC-pillen verdiende, aan de staat terugbetalen.

De rechtbank legt aan de 37-jarige man uit Arnhem een celstraf van 48 maanden op, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden.

De rechtbank veroordeelt de 44-jarige man uit Arnhem tot een celstraf van 42 maanden, waarvan 6 maanden celstraf voor de dumping in Huissen. De 30-jarige man uit Doesburg krijgt een onvoorwaardelijke celstraf van 36 maanden.

Ook veroordeelt de rechtbank de 33-jarige man tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk en de 21-jarige man van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Voor beide mannen geldt een proeftijd van 2 jaar met bijzondere voorwaarden.

Ten slotte legt de rechtbank aan de verhuurder van de loods een celstraf van 15 maanden op.

Gedumpt

Daarnaast moeten alle mannen het geld terugbetalen dat de staat uitgaf aan de ontruiming van het drugslab. Dit komt neer op een bedrag van ruim 14.000 euro per persoon.

De 44-jarige man moet ook een bedrag van ruim 16.000 euro terugbetalen voor het afvoeren van de gedumpte chemicaliën.