7 oktober 2024

Verraad (De misdaadbiografie van Willem Holleeder)

NRC-journalist Jan Meeus schreef een biografie van Willem Holleeder, die in 2015 verscheen. Dat is het jaar dat het Openbaar Ministerie en de gezusters Holleeder met veel publiciteit bekend maakten dat zij tegen hun broer zouden gaan getuigen over moorden.