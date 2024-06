Verscherpt toezicht in haven Vlissingen na vondst 48 kilo coke

Print This Post

In de haven van Vlissingen is maandagavond een partij van 48 kilo cocaïne gevonden aan boord van een schip uit Colombia. De Douane, Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee hielden gisteravond verscherpt toezicht in de haven naar aanleiding van de vondst.

De drugs zijn ontdekt door het Landelijk Visitatieteam van de Douane dat schepen doorzoekt op de aanwezigheid van smokkelwaar. De drugs, met een straatwaarde van 3,6 miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand van de Douane.

3,6 ton coke

Op woensdag 19 juni werd in de haven van Vlissingen 3.600 kilo cocaïne onderschept. Het betrof de grootste drugsvangst van dit jaar in Zeeland tot nu toe. De drugs zaten verstopt tussen een partij bananen uit Ecuador, die onderweg was naar Duitsland. Een 27-jarige man uit Middelburg zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de drugssmokkel.