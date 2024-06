Verschillende cocaïnevangsten in Duitsland

Connect on Linked in

In Duitsland zijn deze week door de politie op verschillende locaties flinke hoeveelheden cocaïne in beslag genomen.

450 kilo

In de regio Berlijn is woensdag bij een groothandel in fruit door personeel 450 kilo cocaïne gevonden. Het bedrijf schakelde de politie in. De drugs waren meegekomen in dozen met bananen. Het was niet de eerste keer dat bij dit fruitbedrijf in Potsdam-Mittelmark cocaïne is gevonden.

Deze week was het ook raak bij een fruitbedrijf in Hildesheim, iets zuidelijk van Hannover. Daar pakten politie en douane 190 kilo cocaïne.

Er lijkt de afgelopen jaren een toename te zijn van cocaïne die via de Duitse havens in de regio Bremen en Hamburg wordt binnengebracht.

Per auto

Tegelijk gaan er veel kleinere hoeveelheden die in Rotterdam worden ingekocht per auto richting Duitsland.

Dinsdagavond hielden agenten van de federale politie aan de Duits-Nederlandse grens drie mannen aan die in hun auto 5,5 kilo cocaïne over de grens had gebracht (foto).

Dat gebeurde rond 04.30 op de A30 bij Bad Bentheim.

De verdachten zijn twee Duitsers van 36 en 48 jaar, en een man van 24 jaar uit Litouwen.

Bij controle bleek dat de Litouwer al gezocht op grond van twee arrestatiebevelen, hij moest nog 73 dagen celstraf uitzitten in Duitsland.