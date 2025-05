Vertrouwen in politie bij burgers van niet-Europese komaf hoger dan gemiddeld

Goed Het vertrouwen dat de samenleving heeft in de politie is gevat in een “reputatiescore”. Die liet een lichte stijging zien van 53 in 2023 naar 56 in 2024. De eerste meting was in oktober 2020. Sindsdien beweegt de reputatiescore zich binnen de bandbreedte tussen de 50 en 60, in het algemeen goed.

Deze uitkomst is in lijn met het beeld uit andere monitors zoals de veiligheidsmonitor. Een percentage van 19% van de burgers heeft weinig tot geen vertrouwen in de politie en beoordeelt de reputatie als slecht. Oorzaken zijn volgens de politie een algemener gedragen breed wantrouwen in de overheid, teleurstelling na een aangifte of in het optreden van de politie, of het daadwerkelijk in aanraking komen met politie en justitie. Deze burgers voelen zich vaak onvoldoende gehoord, gezien en geholpen door de politie.

Buiten-Europese herkomst

Het vertrouwen van Nederlanders met een buiten-Europese herkomst in de politie is eveneens licht gestegen. De reputatiescore steeg van 58 in 2023, naar 63 in 2024. Deze uitkomst betekent dat het vertrouwen in de groep van mensen van buiten-Europese komaf, iets hoger ligt dan gemiddeld.

Volgens het rapport is die stijging hoofdzakelijk toe te schrijven aan de groep Nederlanders met een Syrische en Chinese herkomst. Ook zijn Nederlanders met een Buiten-Europese herkomst optimistischer over de toekomst qua veiligheid in Nederland en hebben meer de verwachting dat anderen in de samenleving ook een positief beeld van de politie hebben.

Nederlanders met een Buiten-Europese herkomst zijn wel negatiever over hun contact met de politie en minder bereid om ondersteunend gedrag te vertonen.

Intern

De onderzoekers hebben ook het vertrouwen gemeten dat politiemedewerkers in de eigen organisatie hebben.

Net als bij de vorige metingen had in 2024 een kleine meerderheid van de medewerkers vertrouwen in de politie als werkgever: 56%. Het vertrouwen in de politie is net als in vorige metingen hoger onder niet-operationele medewerkers dan onder operationele medewerkers.

Ongeveer 16% van de politiewerkers is het ‘oneens’ of ‘helemaal oneens’ met de stelling ‘Ik heb vertrouwen in mijn werkgever.’

Medewerkers werkzaam in de recherche ervaren de hoogste werkdruk en hebben minder vaak vertrouwen in de politie als werkgever. De werk-privé balans scoort met name onder de straatagenten in uniform lager.