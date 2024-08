‘Vervolging voor tweede steekpartij onzeker’

Connect on Linked in

Het is niet zeker of de 21-jarige verdachte van het doodsteken van Jimmy Schepers, op festival Solid Grooves in mei 2023 in Amsterdam, ook vervolgd wordt voor een steekpartij op een feest in Zaanstad, enkele weken eerder, aldus Het Parool.

Geen verklaring

De reden is dat verschillende getuigen in dat onderzoek tegen Derzik H. geen verklaring willen afleggen. Dat heeft de officier van justitie dinsdagmiddag gezegd op een voorbereidende zitting op de Amsterdamse rechtbank in de zaak van de dodelijke steekpartij bij Solid Grooves.

Moeilijk

De officier van justitie noemde het onderzoek naar de steekpartij in Zaanstad ‘ontzettend moeilijk’, maar details gaf de officier verder niet. Er moeten ook getuigen in het buitenland worden gehoord.

De advocaat van H. wil dat het Openbaar Ministerie snel duidelijk geeft over de zaak in Zaanstad.

Brillen

Op 8 mei 2023 is een Engelse toerist op een feest in Zaandam beroofd en met een mes gestoken. De organisatie droeg na de steekpartij drie jonge mannen aan de politie over, onder wie Derzik H..

Drie weken later was H. met Guillermo G. en Arginio E., op festival Solid Grooves in Amsterdam. De drie worden ervan verdacht op dat feest bezoekers met geweld te hebben beroofd van dure zonnebrillen. Bij een vechtpartij zou H. Jimmy Schepers hebben neergestoken.

Bij zijn aanhouding had H. twee Cartierbrillen op zak.

In november is de inhoudelijke behandeling in het Solid Grooves-proces.