12 juli 2025

Verzoek Taghi om te kunnen kijken naar zijn zoon afgewezen

Een verzoek van de voor liquidaties tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi om in de EBI naar zijn zoon Faissal te kunnen kijken is door de directie van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught afgewezen. Faissal is een medegedetineerde van Taghi in de EBI. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van de criminele organisatie van Taghi. Volgens de directie is geen enkel contact met medegedetineerden in de EBI toegestaan, dus ook kijken niet.