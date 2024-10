‘Via opsporing grote lijn achter explosies proberen te zien’

Beeld: een explosie aan het Keurenplein in Amsterdam in juni van dit jaar

Verschuiving

Dit zegt de nieuwe hoofdcommissaris van Amsterdam, Peter Holla, in een interview met de Amsterdamse krant Het Parool dit weekeinde. ‘Het is een strijd waar een lange adem voor nodig is. We hebben een verschuiving in het geweld gezien, van veel liquidaties, schietpartijen en handgranaten aan de deur, naar explosies op straat. Afkloppen, het aantal gewonden valt mee, maar de schade is enorm.’

Grote lijn

Inmiddels onderzoek men de ontploffingen op een andere manier. Holla: ‘We bekijken dit niet meer per incident, maar proberen via de opsporing de grote lijn te zien. Komen we bijvoorbeeld via dna op de explosieven naar de makelaars de opdrachtgevers?’

Langzaam komt de politie zo in de buurt van de hogere lagen, stelt Holla. ‘We proberen vanaf de ene kant de criminele organisaties te raken en vanaf de andere kant de opdrachtgevers van explosies te pakken. We moeten hiermee door, want de burger is zich iets onveiliger gaan voelen, doordat het zo dichtbij komt.’

Plofkraken

In de hoofdstad is er ook nog steeds ongerustheid over de zwaardere explosies die schade aanrichten bij plofkraken. Afgelopen week vond er nog zo’n explosie plaats in de Maasstraat, waarna meerdere getroffen panden moesten worden ontruimd.

Afgenomen

Het aantal plofkraken is wel gestaag afgenomen in de laatste jaren. Er vonden er vorig jaar slechts drie plaats. De plofkraak in de Maasstraat deze week was pas de tweede dit jaar.

In 2019 werden er landelijk nog 95 plofkraken gepleegd. Dat aantal is door maatregelen enorm teruggelopen. De plofkrakers hebben hun werkgebied deels naar Duitsland verlegd. In dat land was onlangs ook door diezelfde maatregelen en samenwerking met de Duitse politie een lichte afname in de plofkraken te zien.