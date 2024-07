Vier aanhoudingen in Groningen bij drugslab

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagavond 30 juli in Groningen een nog niet in werking zijnd drugslab aangetroffen. Daarna is op drie andere locaties een doorzoeking gedaan. In totaal zijn er vier aanhoudingen verricht.

informatie

De politie had informatie binnengekregen dat er in de loods aan de Middelberterweg in Groningen mogelijk een drugslab zou kunnen zitten. De loods stond vlak bij een woning.

Omdat een lab volgens de politie mogelijk een gevaar vormde voor de omgeving, is besloten om snel een inval te doen.

In de loods zijn spullen en stoffen aangetroffen die kunnen worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs.

LFO

Er zijn ook invallen geweest in Assen, Groningen en Hoogezand. In Assen stuitte de politie op jerrycans met vloeistoffen, die nader onderzocht worden.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie heeft de locatie aan de Middelberterweg in Groningen inmiddels ontmanteld en de goederen afgevoerd.

Aanhoudingen

De politie heeft elders in Groningen een 28-jarige man uit Groningen en een 27-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. Op andere plekken zijn ook nog een 52-jarige man uit Assen en een 33-jarige man uit Hoogezand aangehouden.

De vier verdachten zitten in beperkingen, ze mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Daarom geeft de politie geen nadere informatie over de zaak.