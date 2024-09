Vier aanhoudingen na vondst drugslab in flat Rotterdam

Print This Post

In een flatgebouw aan de Baloeranstraat in Rotterdam-Delfshaven is zaterdagmiddag een drugslab opgerold. De politie nam poolshoogte bij de woning na een anonieme tip.

Ontmanteling

Agenten troffen in de woning meerdere spullen aan die gebruikt kunnen worden bij het produceren van drugs. Over de omvang van het drugslab heeft de politie niets gemeld. Het landelijke team van de Forensische Opsporing was aanwezig om de spullen te ontmantelen en af te voeren.

In de woning zijn vier verdachten aangehouden. Het gaat om drie mannen van 24, 28 en 32 jaar en een 23-jarige vrouw, allen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.