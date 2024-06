Vier arrestaties bij loods Zaandam na vondst bijna 350 kilo heroïne

Connect on Linked in

In Zaandam zijn woensdag vier verdachten aangehouden na de vondst van 341,5 kilo heroïne in een loods. De drugs waren verwerkt in een deklading van jurkjes. De heroïne werd verwijderd waarna de lading gecontroleerd is afgeleverd bij een loods in Zaandam. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Afghanistan

De partij heroïne werd vorige week aangetroffen bij een reguliere douanecontrole van een container in de Rotterdamse haven. De container was vermoedelijk afkomstig uit Afghanistan is vanuit Dubai naar Nederland vervoerd.

Omdat de container bestemd was voor een bedrijf in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, heeft het HARC-team Amsterdam/Noord Holland een gecontroleerde aflevering van de container georganiseerd. De goederen zijn uiteindelijk woensdag door een transportbedrijf bij een loods in Zaandam bezorgd.

Achtervolging

Bij die loods zijn direct twee mannen van 28 en 30 uit Amsterdam aangehouden. Een 33-jarige man uit Zaandam en een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die ongewenst vreemdeling is, konden na een korte achtervolging worden aangehouden. De twee zouden tijdens de achtervolging meerdere verkeersovertredingen hebben gemaakt.

De vier verdachten zijn vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris en zitten veertien dagen langer vast.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie in Amsterdam en Noord-Holland, heeft de zaak verder in onderzoek.

De drugs met een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro zijn inmiddels vernietigd.