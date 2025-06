27 juni 2025

Vier arrestaties na vondst 160 kilo crystal meth in woning Landgraaf

In een woning in Landgraaf heeft de politie woensdag 160 kilo crystal meth aangetroffen. De bewoner en een man die in de woning aanwezig was zijn aangehouden. Later zijn er op de snelweg in Boxtel nog twee mannen aangehouden.