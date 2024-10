Zes explosies bij woningen en café | Eén verdachte aangehouden

(Beeld JBMedia)

Zwaar vuurwerk

Rond 04.20 op dinsdagochtend is er een explosie geweest bij een portiekflat aan de Clemensstraat in Rotterdam-Zuid. Hierbij zijn ruiten gesneuveld en door een brand kwam er veel rook vrij. Ook hiervoor is niemand aangehouden.

In de gang van het portiek was de zin ‘dood aan dieven’ gespoten.

Ook op de Okkersheul in Hoogvliet was in de afgelopen een explosie. De voordeur van een woning raakte rond 02.30 beschadigd. Ook hier is de tekst ‘dood aan dieven’ op de gevel gekalkt. Datzelfde gebeurde bij een woning op de Oudaenstraat in Rotterdam, waar ook een explosie was.

De politie in Rotterdam zegt in verband met deze explosies een 39-jarige Rotterdammer te hebben gearresteerd.

Café

Bij een woning aan het Lafeberhof in Gouda is omstreeks 02.25 een harde knal gemeld. De politie zegt dat de woning beschadigd raakte, waarschijnlijk door een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk. Over een dader is niets bekend.

In Maastricht was om 04.00 een café aan de Frankenstraat doelwit van een explosief. De voordeur raakte zwaar beschadigd en ruiten sprongen eruit.

De politie onderzoekt nog of hier sprake was van vuurwerk of van een zwaarder explosief materiaal. Over een dader is niets bekend.

In Etten-Leur was er een ontploffing op maandagmiddag rond 15.45. Een explosief blies de voordeur uit de voorgevel van een woning aan de Beiaard.

Om wat voor explosief het ging, is onbekend, over de dader is vooralsnog niets gemeld.