Vier explosies in Rotterdam

Bij het Fioringras in Rotterdam ontplofte om 00.41 een explosief in de tuin. Er was weinig schade, niemand raakte gewond.

Om 02.43 vond er een explosie plaats bij de voorgevel van een winkel aan de Schiedamseweg in Rotterdam. Hierbij ontstond kort een kleine brand. Niemand raakte gewond.

En om 03.23 ging een explosief af aan de Broersvest in Schiedam. Daarbij is veel schade aan de voorgevel van een winkel. De klap was zo groot, dat de ruiten van naastgelegen panden sprongen. Het bedrijfspand was al bestuurlijk gesloten in verband met een dreiging.

Voor geen van de explosies is iemand aangehouden.