Vier jaar cel voor taxichauffeur voor vervoer van 51 kilo cocaïne

Foto is ter illustratie

door Joost van der Wegen

Melding

Op de avond van 22 april 2024 kwam bij de politie een melding binnen van een overval die zou hebben plaatsgevonden in de wijk IJburg in Amsterdam. Er zou een zwarte Opel Corsa bij het incident betrokken zijn geweest. Deze auto werd kort daarna op een andere plek gevonden. In de auto bleken in totaal 51 blokken cocaïne te liggen.

Een getuige verklaarde dat ook een Mercedes Vito betrokken was bij de overval. Die auto werd later die avond aangetroffen op P5 van Schiphol. De bestuurder van de auto, een taxibus, was de verdachte.

Op camerabeelden van een parkeergarage in Amsterdam Nieuw-West was te zien dat de taxibus daar op 22 april 2024 om 17.48 naar binnen reed. Ruim een uur later reed de taxibus de parkeergarage weer uit. In dat tijdvak is te zien dat een persoon met bigshopper-tassen meerdere keren de parkeergarage in liep, in de richting van waar de taxibus geparkeerd stond.

Op camerabeelden van de omgeving van de Erich Salomonstraat op IJburg is te zien dat op 22 april 2024 rond 19.15 uur een taxibus en een personenauto de Erich Salomonstraat in kwamen rijden. De bus parkeerde naast de auto en er liepen twee mannen achter de voertuigen. De achterkleppen van beide voertuigen werden geopend en uit de bus werden tassen gehaald, die in de auto leken te worden gezet.

Kort daarna renden drie personen de straat in, waarna één van de mannen wegrende. De andere man ging op zijn knieën achter de bus zitten en werd door de drie mannen gedwongen om op de grond te gaan liggen. De drie personen sleepten vervolgens met tassen, die zij uit de auto haalden, en waren vervolgens te zien bij een Opel Corsa.

Voorstel

De verdachte heeft tijdens de zitting verklaard dat hij de gevonden cocaïne heeft vervoerd. Hij had een aantal keer een man als klant in zijn taxi vervoerd, met wie hij ‘openhartige en persoonlijke gesprekken’ had gevoerd. Deze man had hem een voorstel gedaan. De taxichauffeur moest eenmalig iets van A naar B vervoeren en zou daarvoor een bedrag van 3500 euro krijgen.

De man had niet specifiek gezegd wat of hoeveel hij moest vervoeren, maar op basis van de gesprekken vermoedde de verdachte dat het om iets ging wat niet mocht. Na het afleveren zou hij horen waar hij het toegezegde geld op kon halen. Omdat verdachte dit als een kans zag om snel zijn schulden af te kunnen lossen, was hij op het voorstel ingegaan.

Omstandigheden

De advocaat van de taxichauffeur vroeg de rechtbank om bij de strafrekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en hem 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk op te leggen. Een langdurige gevangenisstraf zoals door de officier van justitie wordt voorgesteld, was volgens de raadsman in dit geval niet gerechtvaardigd. ‘Verdachte heeft eenmalig een verkeerde keuze gemaakt. Verdachte is een persoon die zich altijd heeft ingezet om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Hij heeft veel inzicht gekregen in de laakbaarheid van zijn handelen. Zijn enige doel is om zo snel mogelijk zijn vrouw weer te kunnen ondersteunen en samen met haar aan hun toekomst te werken.’

Een andere reden was volgens de raadsman de rol die verdachte heeft gehad: ‘Verdachte heeft enkel als chauffeur gefungeerd in een organisatie waarvan hij geen kennis droeg en waarin hij geen aandeel heeft gehad. Een dusdanig beperkte rol moet aanleiding zijn om in straf verminderende zin af te wijken.’

Een derde factor die volgens de raadsman straf verminderend zou moeten zijn was de proceshouding van verdachte: ‘In tegenstelling tot veel andere verdachten in soortgelijke zaken heeft verdachte al in een vroeg stadium van het onderzoek bij de politie zeer uitgebreid over zijn aandeel verklaard en zijn verantwoordelijkheid genomen. Verdachte heeft met zijn bekentenis en inzicht definitief afscheid genomen van zijn criminele contacten.’

De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij een bijdrage aan drugscriminaliteit heeft geleverd

Schuldig

De Amsterdamse rechters zijn hier maar ten dele aan tegemoet gekomen, blijkt uit de uitspraak: ‘Verdachte heeft met zijn taxibus ongeveer 51 kilo cocaïne van de ene naar de andere plek gereden en zich daarmee schuldig gemaakt aan het aanwezig hebben, vervoeren en afleveren van deze harddrugs. Harddrugs vormen een bedreiging voor de volksgezondheid.’

Bovendien gaat de handel daarin vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit, zoals ernstig geweld, lichtte de rechtbank verder toe: ‘Dit heeft verdachte zelf ook ondervonden, nu hij in dit geval zelf het slachtoffer is geworden van een ripdeal en daarbij is bedreigd met een vuurwapen. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij aan deze drugscriminaliteit een bijdrage heeft geleverd.’