Vier jaar cel voor verzenden MDMA en speed in postpakket met kattenvoer

In een postsorteercentrum in Den Haag roken twee douanemedewerkers onraad toen ze het pakket onderzochten. In totaal zat er 18.393,88 gram MDMA en amfetamine in. De drugs zouden volgens het Openbaar Ministerie een waarde van 160.000 euro vertegenwoordigen.

Strafblad

De rechtbank zegt oog te hebben voor de hardnekkige drugsverslaving en financiële problemen van de verdachte. ‘Maar omdat het een zeer ernstig feit betreft, de man al meerdere veroordelingen heeft voor de handel in harddrugs en hij zich kennelijk om de gevolgen voor anderen niet heeft bekommerd, legt de rechtbank een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf op.’

Dominique de la M. werd in 1999 ook al veroordeeld wegens de handel in heroïne en cocaïne. Daarnaast is hij in 2010 in Colombia voor drugsdelicten tot een lange gevangenisstraf veroordeeld.

Geen aanleiding

Het advies van de reclassering was om een deels voorwaardelijke straf op te leggen zodat de 53-jarige man na zijn detentie verplicht door hen begeleid zou worden. Daarmee zou de kans op herhaling kunnen worden ingeperkt. Maar voor een voorwaardelijke strafdeel ziet de rechtbank geen aanleiding. De door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden kunnen aan de orde komen bij de voorwaardelijke invrijheidstelling van de verdachte, aldus de rechtbank.

De la M. krijgt een celstraf opgelegd van vier jaar. Dat is conform de eis van justitie.

