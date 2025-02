6 februari 2025

Nederlander bekent schuld na de grootste cocaïne-inbeslagname ooit in Ierland

Vier mannen, waaronder de Nederlander Cumali Ozgen, hebben schuld bekend in de zaak rond de inbeslagname van 2,2 ton cocaïne op een Panamese vrachtboot in september 2023. De zaak betreft de grootste cocaïnebuit in de geschiedenis van Ierland, met een geschatte waarde van meer dan 157 miljoen euro.