‘Vier mannen uit Utrecht opgepakt na plofkraak in Ehekirchen’ (VIDEO)

Volgens de Duitse politie vond het incident plaats in een filiaal van Sparkasse Altbayern in Ehekirchen, Opper-Beieren. De schade aan het gebouw is groot. Niemand raakte gewond.

Lekke banden

De verdachten sloegen op de vlucht in een rode Alfa Romeo van het type Stelvio Quadrifoglio en vluchtten zuidwaarts over staatsweg 2035. Bij Thierhaupten probeerden ze zich vervolgens met hun voertuig in een schuur te verstoppen, zo schrijft Neuburger Rundschau.

De SEK omsingelde uiteindelijk de schuur en legde een spijkerbarrière aan. Daarna ramden ze de vluchtauto en probeerden de plofkrakers hun ontsnapping voort te zetten met lekke banden. Een SEK-hulpvoertuig ramde vervolgens nogmaals de Alfa Romeo en bracht hem tot stilstand. Toen de vier mannen te voet probeerden te vluchten, werden ze al snel overmeesterd door agenten.

Utrecht

De verdachten zouden volgens de Duitse politie uit Utrecht komen en zondagavond vanuit Nederland Duitsland zijn binnengekomen. Welke explosieven precies zijn gebruikt, wordt momenteel onderzocht, maar een woordvoerder van de politie gaat er vanuit dat er flitspoeder is gebruikt.

De verdachten worden dinsdag voor een Duitse rechtbank voorgeleid, die bepaalt of hun voorlopige hechtenis wordt verlengd.